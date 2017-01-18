Заур Дадаев отрицает убийство Немцова

Во время судебного разбирательства опровергли слова Заура Дадаева, который является бывшим замкомандира батальона МВД, его обвиняют в покушении на Немцова. Об этом передает издание «Коммерсант.ru».

Мужчина утверждал, что микрочастицы от следов продукта выстрелов, которые были обнаружены на подсудимом, не имеют отношения к данному расследованию. Бывший лейтенант рассказал, что эти следы попали на его руки после отстрела табельного оружия, сдаваемое во время увольнения. Но исходя из данных в Росгвардии, в момент совершения преступления стволы находились в оружейке, а процесс отстрела осуществлялся другим военным, после того, как обвиняемого арестовали.

Ранее защита подозреваемых пыталась оспорить доводы следствия. Так, Анна Бюрчиева, которая является адвокатом одно из обвиняемых, а именно Темирлана Эскерханова, заявила, что данные по телефонным звонкам фигурантов данного расследования говорят в пользу подзащитного. Необходимо уточнить, предполагается, что мужчина был водителем участников покушения, а после совершения убийства помог им покинуть Москву. Доводы адвоката признали неубедительными. Отмечается, что во время нахождения в столице, мобильный телефон мужчины был зафиксирован около дома, где проживал Борис Немцов.