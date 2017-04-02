Захарова прокомментировала первоапрельскую шутку от министра иностранных дел РФ

Сотрудник министерства иностранных дел — Мария Захарова иронично высказалась насчет просьбы одного информационного агентства официально заявить, что сообщение автоответчика дипломатических миссий является шуткой.

Министр иностранных дел РФ опубликовал в социальной сети первоапрельский автоответчик для российских дипломатических миссий. На записи голоса, который подражал записанному для посольства РФ за границей, звонившего просили нажать нужную кнопку, чтобы: «Сделать заказ звонка вашим политическим конкурентам», «прибегнуть к услугам российских хакеров» и «получить консультацию насчет вмешательства в выборы».

На этот счет высказалась Мария Захарова, написав об этом в социальной сети. Ей очень жаль из-за того, что эта шутка испортила праздник информационному агентству Associated Press, которое и обратилось за комментариями.