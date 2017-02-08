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«Ждун» кто это: автор популярной скульптуры из Нидерландов рассказала, что ей предложили создать еще одного Ждуна для украинцев

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Автор:
Дмитрий Дзен
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«Ждун» кто это: автор популярной скульптуры из Нидерландов рассказала, что ей предложили создать еще одного Ждуна для украинцев

Мем Ждун стал самым главным трендом российских и украинских социальных сетей в новом году. Популярность изображения диковинного создания пришла в отечественный Интернет из Нидерландов, а журналисты выяснили, что там Ждуну практически не придали никакого значения.

Как уже сообщалось ранее, скульптором Ждуна является молодой голландский скульптор Маргрит ван Брифорт. В разговоре с журналистами она рассказала, что даже не думала, что ее работа станет настолько популярной. Тем не менее, ее популярность льстит Маргрит.

Ждун стал настолько популярным в странах постсоветского пространства, что в украинском Днепре местные власти даже задумали установить посреди города такую же, но огромную скульптуру. С такой инициативой выступил лично местный градоначальник Борис Филатов.

Ван Брифорт в интервью Русской службе ВВС рассказала, что ей на Фейсбук действительно пришло сообщение с подобным предложением. Однако скульптор пока не понимает, насколько серьезно нужно относиться к такому предложению.

Судя по ажиотажу, который возник в России и Украине вокруг этой скульптуры, можно предположить, что днепровские власти действительно всерьез задумали осуществить проект скульптуры в городе.

Автор скульптуры рассказала, что после того, как ее работа стала мемом в России и Украине, ее собственная популярность значительно увеличилась. На ее аккаунты в социальных сетях массово подписались многие пользователи из Восточной Европы.

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