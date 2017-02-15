Диана Шурыгина пыталась посадить Влада Трошина до истории с Семёновым

На скандальном шоу «Пусть говорят» в конце декабря выяснилось много фактов из жизни «изнасилованной» Дианы Шурыгиной. До вечеринки 1 апреля прошлого года у девушки была еще одна попытка посадить парня за свое «изнасилование». При чем Влад Трошин, предшественник Сергея Семёнова, был молодым человеком Дианы, которой не было тогда и 16-и лет.

В Ульяновске о Шурыгиной очень низкого мнения: она бежала любого парня, чем-то ей насолившего, сажать или по 134-ой, или по 132-ой. Но от ее семьи молодые люди откупались деньгами, которых не было у семьи Семёновых. На шоу «Пусть говорят» Влад Трошин не явился, свою бывшую, видимо, старается забыть, как дурной сон, но о факте заявления на парня знает даже адвокат Дианы Шурыгиной. Сторонников Сергея, котором предстоит сидеть не восемь лет, а только три года, вдвое больше, чем тех, кто отстаивает Диану. Друг Семёнова Тимур Мининбаев даже создал петицию, которую уже подписали 50 тыс. человек.

Можно сказать, что Ульянвск после громкого и скандального «изнасилования», которого не было, разделился на два лагеря. Семья Шурыгиных уверяет, что мать Дианы, саму «жертву» и ее младшую сестру подстерегают под подъездом и бьют. Глава семьи вынужден был уволиться, чтоб сопровождать своих женщин буквально везде. Те, кто на стороне Семёнова, заявили, что Шурыгины сами преследуют его друзей: они на машине приезжают на территорию академгородка и преследуют друзей и группу поддержки Сергея Семёнова. В Данный момент все держится на уровне «войны компроматов», но семью Дианы, похоже, выгоняют из Ульяновска.