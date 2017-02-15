«Ждун» откуда взялся интернет-персонаж и как на нем зарабатывают в Украине

«Мать» и создательница Ждуна Маргрит ван Брифорт не только шокирована своей популярностью в постсоветских странах, но и скоро будет отстаивать авторские права. На ее творении «Homunculus Loxodontus», названом в России Ждуном, украинцы начали делать деньги. Майки с чужим творением и чужой интеллектуальной собственностью появляются в интернет-магазинах, но у создательницы никто не спрашивал разрешения.

Украинцы рассматривают Ждуна только с одной точки зрения: страна ждет, что ей наконец-то дадут безвизовый въезд в Европу, а пока ЕС думает – Украина, подобно мему из интернета, ждет с флажками Евросоюза в руках. «Радость» в виде футболки с Ждуном обойдется всего в 150 грн., и у предприимчивой жительницы Черновцов есть все размеры, а если нет – наделает за неделю. Ждунов уже шьют из плюша и вяжут вручную, продавая на платформах интернет-торговли, ручная работа ценится дороже маечки. Теоретически это сулит миллионы Маргрит из Голландии, а практически об ее авторском праве речи не идет. По крайней мере, создательница игрушек очень обогатилась ко Дню Влюбленных – за Ждуном, как за символом бесплодного ожидания свадьбы, обратилось немало украинцев.

Ведет переговоры с действительным правообладателем образа только мэрия города Днепра в Украине. Бориса Филатова волнует, разрешает ли ванн Брифорт установить в городе двухметровую статую Ждуна. Голландка хочет посетить Украину в благодарность за уважения ее прав и подарить стране Ждуна, а россияне ей интересны с точки зрения менталитета. Вкладывала с вое творение голландка совсем другое – в очереди больницы Лейденского университета люди ждут диагноза, который определит дальнейшую жизнь. Им страшно, они обескуражены, они – игрушка в руках Рока. Однако мемы, касающиеся бесплодных ожиданий чуда, ей тоже очень интересны.