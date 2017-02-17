«Ждун»: откуда взялся мем и может ли он сказочно обогатить

Раньше огромные деньги в интернете приносила индийская богиня путем репоста картинки с ее изображением, теперь эту миссию возложили на знаменитого Ждуна. Его создательница пришла бы в ужас, если бы узнала, как используют ее символ ожидания неизвестного. Маргрит ван Брифорт если и ждет, то только когда богатые ценители купят одну из ее химер, и тем более она не ждала, что на ее детище будут наживаться.

Предложение Маргрит ван Брифорт сделать аналог Ждуна каждому желающему «всего» за 10 тысяч долларов так и останется невостребованным. У россиян нет таких денег, а на образе они и сами научились делать деньги. Голландку очень зря не волнует ее авторское право: образ идет нарасхват в виде мягкой игрушки и куклы из войлока, Ждуна-мешка, скоро появятся тапочки со Ждунами и даже кресла в виде Ждунов. Пока мем в «тренде» пока о нем говорят, пока репостят изображения с ним – нужно делать деньги. Народные умелицы шьют Ждунов, вяжут Ждунов, делают из полимерной глины, но не все вступают в диалог с голландкой, которая уголовно никого не преследует. Но это пока – к девушке пришло осознание того, сколько она теряет.

Как сообщают голландские СМИ, если раньше ситуация с популярностью Ждуна только забавляла ее создательницу, то сейчас Маргрит настроена воинственно. Русские, как оказалось, способны не только «ждать у моря погоды», но и украсть, дождавшись чего-то стоящего. Голландка ищет юриста в Нидерландах, а российские юристы уже настроены защищать своих клиентов, которые наживаются на Ждуне и богатеют. Неизвестно что скажут скульптору ее адвокаты, а российский адвокат уверен: пока девушка нигде не зарегистрировала товарный знак – им вправе пользоваться кто угодно. А ели голландку оскорбляют Ждуны в тельняшках и в передниках – пусть обращается в суд.