Ждун откуда взялся: мем является символом растерянности и недоумения

Неожиданно в Интернете стал набирать популярность необычный персонаж Ждун. Этот герой является скульптурой, которая расположена в Лейденском университете.

Фигура является бледным существом, которое было создано скульптором из Нидерландов Маргрит ван Брифорт. Ее работа считается помесью слова и тюленя. Впервые Гомункулус появился на скамейке около одного из корпусов Лейденского университета, после был переселен в детскую больницу. По словам автора идеи, он поможет маленьким пациентам скрасить ожидание приема.

Ждун является символом растерянности и недоумения, именно поэтому его стали чаще использовать в мемах, где изображены неповоротные кондуктора, девушки, которые не умеют пользоваться техникой, неожиданно приехавшими в гости тещами. Также его используют в картинах классиков, политике. Необходимо отметить, что скульптор не ожидала такой популярности Ждуна в России, поэтому она намерена привезти данную фигуру в российскую столицу.

Скульптура стала популярной не только в РФ, но жителям Украины и Казахстана пришлась по душе необычная фигура. В одном из украинских городов даже требовали установить на центральной площади подобного Ждуна, но жителям отказали в городской администрации.