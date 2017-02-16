«Ждун»: откуда взялся новый мем и кого из политиков сравнивают с ним

«Мамочка» знаменитого мема «Ждун» не ожидала, что ее детищем политики России и Украины будут поддевать друг друга. Творя странную химеру женского пола Маргрит ван Брифорт, голландский скульптор, имела в виду не политику. Существо олицетворяет веру в лучшее: оно помогает пациентам больницы в Лейдене дождаться вердикта врача.

Все «игры компроматов», которые ведут Украина и Россия в ходе военного конфликта, воплотил в себе Ждун. Украинцу считает, что Ждун ожидает отмену санкций со стороны Америки и строительство Крымского моста. «Обещанного три года ждут», тем более, если обещали в ходе предвыборной гонки, а мост грозится стать «стройкой века». В свою очередь Россия считает, что Украине безвизового режима в страны ЕС и вступления в НАТО можно вообще не ждать. Но стоит отметить, что создательница Ждуна не видит разницы между российским и украинским менталитетом: славяне верят в незаслуженное и незаработанное чудо и ждут его. А еще в Киеве ждут метро на Борщаговку и Виноградарь, и у Ждуна очень много претензий к мэру города Владимиру Кличко.

Подруга Ждуна, которая появилась не так давно, стала личной инициативой Маргрит ванн Брифорт. «Миссис Ждун» умеет передвигаться, хоть и на костылях: европейка так дает понять, что «покращення» сами не придут. До них нужно доковылять. Пусть даже на костылях. Характер отношений парочки Ждунов автор пока не придумала.