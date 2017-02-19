Ждун, откуда взялся: россияне предпочитают дарить игрушки Ждуна на 23 февраля и 8 марта

Популярная скульптура и мем, который был создан на ее основе, теперь покоряет маркетинг – подарки на тематику Ждуна стали самым популярным выбором россиян. На сегодня россияне предпочитают покупать игрушки Ждуна, листовки и открытки с его изображением и прочее.

Как подсчитали журналисты, впервые маркетинговый ажиотаж вокруг Ждуна возник в преддверии Дня святого Валентина – четырнадцатого февраля. Теперь же на носу следующий праздник – День защитника Отечества. Производители решили подсуетиться к этому празднику. Теперь игрушки в образе Ждуна продают в камуфляже и военных доспехах.

Кроме того, совсем скоро будет отмечаться и другой тематический праздник – 8 марта. Игрушки Ждуна в розовых цветах, с сердечками и цветами уже поступили в продажу.

Стоит такое удовольствием не дешево – от восьмисот рублей. По желанию, можно найти и более дорогие игрушки – по тысячи рублей и выше, вплоть до нескольких тысяч.

Купить Ждуна проще всего в интернет-магазине. Однако в супермаркетах также есть выбор. СМИ подсчитали, что наибольшим спросом тематические игрушки пользуются в крупных российских городах: Москве, Питере, Казани и других.

Игрушки в образе Ждуна стали самым популярным трендом последних недель. Однако при желании можно найти не только игрушки, но и многие другие тематические вещи. К примеру, спросом также пользуются костюмы Ждуна. Можно заказать и маленькую копию оригинальной скульптуры.