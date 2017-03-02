Ждун: откуда взялся самый популярный мем 2017-го года

Пользователи социальных сетей сегодня смеются над новым мемом, покорившим «Интернет» в наступившем 2017-м году. Мем Ждун резко ворвался на просторы социальных сетей, сегодня с ним создают все больше юмористических публикаций и картинок. Стоит разобраться, откуда взялся самый популярный мем года.

Изначально фигуру Ждуна создала для нидерландского Лейденского университета художница Маргрит ванн Брифорт. Она создала данную фигуру, изображая ребенка, ждущего врача. Русские пользователи глобальной сети в шутку назвали этого персонажа Ждуном. В оригинале этот Ждун ожидает в очереди в поликлинике. На создание фигуры художницу вдохновили люди, сидящие в в зале ожидания, в больнице. Сегодня этот мем стал одним из самых популярных мемов социальных сетей. Кстати, первыми, кто увидел Ждуна, стали жители городка Лейден.

По традиции, весной в течение трех месяцев художники выставляют в парке Лейден Био Сайнс свои работы. Когда выставка окончилась, Ждун изменил локацию и стал украшением входа в медицинское учреждение LUMS. С помощью этого необычного посетителя врачи снимают нервное напряжение пациентов. Мем стал атрибутом для любой ситуации, например: «Ждешь, когда к тебе подойдет кондуктор», «Ждешь, когда менеджер правильно заполнит документы». Ждун даже выступает в образе тёщи: «Зять, я немного поживу у вас».

Прототипом мордочки популярного мема выступил морской слон. Форма тела олицетворяет собой смирение с происходящей ситуацией. Для того, чтобы изготовить Ждуна, художница потратила семьдесят пять килограмм гипса.