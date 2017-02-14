«Ждун»: откуда взялся забавный мем с российским менталитетом?

Автор «Ждуна», который на самом деле является особью женского пола, является голландка по имени Маргрит ван Брифорт. Девушка просто в шоке: менталитет России и Украины сделал ее героиней, а ее скульптуру-химеру – популярным мемом. Европа не любит ждать даже в очередях к врачу, Голландии тоже ничего с неба не упало, а народы России и Украины всю жизнь ждут улучшений, которые приду сами по себе.

Предложения уже посыпались на голландку, но не со стороны собственной страны, которая шутку явно не поняла. Видеть Ждуна на украинской земле возжелала мэрия Днепра, бывшего Днепропетровска в Украине. В стране с транспортными перевозками – большая проблема, и потому Ждун, приросший к сидению остановки, будет уместен. В русскоязычном интернете химера произвела эффект взорвавшейся бомбы из-за российского миропонимания и мировосприятия. К примеру, европеец в жизни не назовет тещу «Ждуньей»: европейские матери от замужних дочерей ничего не ждут со дня их совершеннолетия и с момента свадьбы. Даже слово Ждун голландка произносит с трудом и не понимает, чего все эти русские и украинцы в социальных сетях от нее хотят.

В славянские страны постсоветского пространства Маргрит очень хочет приехать – ей стало интересно. Хочется понять и прочувствовать народ, который увидел в фигуре-шутке намного больше, чем вложил сам автор. Мэрию Днепра скульптор силится понять, но не может: они на полном серьезе закали двухметрового Ждуна, или пошутили? И не пожалеют ли они, когда мода на Ждуна пройдет, и украинцы перестанут ждать «безвиза» с Евросоюзом. Сама голландка если и ждет, то только когда купят ее новую странную фигуру-химеру, а в остальном ван Брифорт пробивается сама.