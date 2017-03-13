Жертва изнасилования Диана Шурыгина: новые факты дела, наталкивающие на сомнение в правдивости слов девушки

Пользователи интернета немного меньше стали интересоваться делом об изнасиловании Дианы Шурыгиной, несмотря на это стали известны новые подробности данного происшествия.

Необходимо отметить, что история изнасилования стала популярной после того, как Шурыгина пришла на шоу Андрей Малахова, где рассказала свою версию произошедшего. Из-за ее поведения на программе и в социальной сети, многие сошлись во мнении, что девушка оклеветала парня. Сам Сергей Семенов, который на сегодняшний день отбывает срок в колонии, утверждает, что их связь была по обоюдному согласию. Отмечается, что девушка пару раз меняла показания, по ее словам, насиловало ее два парня, но почему-то срок получил лишь один, второй проходил по делу, как свидетель. Психологи также высказали свое мнение об этой истории. Они считают, что поведение девушки после изнасилования очень странное, так через пару месяцев после случившегося, она опубликовала в интернете ролик, где веселится с друзьями, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это смущает, так как в основном жертвы изнасилования замыкаются на время, некоторые без помощи специалистов не могут выйти из этого состояния.

Мать осужденного надеется освободить своего сына, недавно она поведала некоторые, ранее неизвестные, факты по делу. По ее словам, Диана во время связи с Сергеем самостоятельно сняла носки. Женщина в недоумении, как жертва изнасилования, могла сама снять носки во время того, как ее избивают. А на пачке презервативов обнаружили ее отпечатки, это также наталкивает на сомнения честного расследования уголовного дела, в котором все эти факты отмечены.