Сочинец выиграл в лотерею «Столото» 364000000 рублей, потратив на покупки билета 700 рублей. Данный выигрыш стал новым рекордом в РФ. Организаторы лотереи заявили, что пока этот счастливчик не обратился за выигрышной суммой.

Вчера стало известно о новом призовом рекорде в российской лотерее. Крупный в истории страны приз в размере 364000000 рублей получит житель Сочи, после того как уплатит в казну государства налоги с данного приза. Организаторы лотереи рассказали, что билет он приобрел за 700 рублей. Необходимо отметить, что организаторами данной лотереи является АО «Госспортивные лотереи», а также Министерство российского спорта. Крупные выигрыши, которые ранее были разыграны в РФ, также предоставлялись в этой лотереи. Отмечается, что пока счастливый обладатель большого выигрыша не явился за своими деньгами, но его продолжают ждать для вручения принадлежащего ему выигрыша.

В прошлом году немного меньшую сумму выиграл в «Гослото 6 из 45» врач, проживающий в Новосибирске. Его выигрыш составил 358000000 рублей. Житель РФ признался, что на протяжении нескольких лет приобретал лотереи в надежде получить большой выирыш.

Напомним, самый крупный лотерейный приз в мире разыграли в США. Сумма выигрыша составила 1,5 млрд долларов и была разделена между тремя победителями. Внушительная сумма средств досталась пенсионерке с Мельбурн-Бич и двум семьям из Теннесси, Калифорнии.