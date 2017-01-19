Жители Калмыкии в 2016 году перечислили себе на прибавку к пенсии 5,3 миллионов рублей

В 2016 году 5 миллионов 301 тысячу рублей перечислили в счет своей будущей пенсии жители Калмыкии. Не позднее мая 2017 года добровольные взносы участников Программы будут прософинансированы государством, в случае если годовая сумма взноса участника составила две и более тысячи рублей.

В Калмыкии участниками Программы стали 6944 застрахованных лица. Средний платеж на одного уплатившего в рамках программы в 2016 году составляет более 6 тыс. рублей. Среди районов лидерами по уровню взносов являются Лаганский, Ики-Бурульский районы.

Как отметила специалист отдела персонифицированного учета Отделения ПФР по Республике Калмыкия Байрта Бюрчиева, добровольные страховые взносы по Программе государственного софинансирования пенсии не облагаются налогом на доходы физических лиц. На сумму перечисленных страховых взносов (до 12 000 рублей) можно ежегодно получать налоговые вычеты в размере 13 процентов.

Для получения возврата суммы налогового вычета необходимо подать декларацию и заявление о желании получить социальный налоговый вычет в налоговый орган по месту жительства.

Контролировать формирование средств в рамках Программы софинансирования участники могут через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. В нем отображается вся необходимая информация, включая совершенные платежи, поступившее государственное софинансирование и полученный от этих средств инвестиционный доход. Все эти сведения также есть в выписках и извещениях из лицевого счета, которые можно получить в Пенсионном фонде РФ или МФЦ, предоставляющем такую услугу.

Важно отметить, что личные взносы в рамках Программы и средства государственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, инвестируются управляющими компаниями и выплачиваются гражданину при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются правила правопреемства.