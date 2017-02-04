Жители Новокузнецка планируют проститься с Викторией Реймер в день ее похорон

Сегодня, четвертого февраля, в Новокузнецке похоронят Викторию Реймер, которую жестоко убил местный житель. Горожане решили устроить акцию памяти в день похорон девочки.

В социальных сетях появились объявления с призывами прийти на памятную акцию. Горожане планируют почтить память Виктории Реймер, запустив в небо белые шары. Проститься с Викторией также сможет сегодня каждый желающий.

Напомним, что девочка 12 лет пропала в Новокузнецке 26 января. Спустя несколько дней полиция вышла на след преступника. Им оказался сорокалетний житель города, который, как выяснилось, был близко знаком с семьей Реймер.

Мужчина имел собственный снегоход и когда встретил Викторию Реймер, предложил ей подвезти ее к старшей сестре, куда и направлялась школьница. Та без раздумий согласилась, но мужчина отвез ребенка не к сестре, а к себе домой. Дома он изнасиловал ребенка, но убивать не стал. Преступник отвез девочку к вентиляции местной шихты и сбросил живое тело ребенка вниз со стометровой высоты. От полученных при падении травм школьница скончалась.

Преступник уже задержан, а также дал первые показания. Суд арестовал его сроком на два месяца, на время следствия. В доме убийцы эксперты нашли следы крови, принадлежащей убитой девочке. Преступник оказался ранее судимым за кражу.