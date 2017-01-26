Жительницей Новосибирска был куплен кот за 5 миллионов рублей

Жительница города Новосибирск приобрела кота за 5 млн.руб. О продаже домашнего животного женщина узнала через сайт бесплатных объявлений.

Хозяин кота проживает в Благовещенске, животное появилось у него после кончины родной тети. Чарли Уткинс, так зовут кота, имеет экстрасенсорные способности. Об этом в объявлении указал сам продавец, который отметил возможность животного перевоспитывать людей.

«Раньше я был циничным атеистом, не раскаивался в поступках. Что касается потустороннего мира, в него вовсе не верил. Но Уткинс каким-то образом может внушать мне мысли, которые не свойственные для меня. Это животное заставляет меня подумать о совести, сделать какие-то действия, которые мне не хочется делать», — говорит хозяин.

Продавец Дмитрий в объявлении указал, что домашнее животное имеет возможность проходить сквозь стену и становиться невидимым.

«Когда мы дома, кот ведет себя более спокойно, а когда приезжаем на дачу, там он сходит с ума», — пишет житель Благовещенска связывая это с тем, что Уткинс чувствует духов.

На объявление обратила внимание женщина из Новосибирска. Известно, что новоиспеченная хозяйка кота приобрела его из-за его экстрасенсорных способностей. Стоимость животного не удивила ее. Сообщается, что женщина является владелицей салона, занимающегося экстрасенсорными услугами.