Журналисты озвучили наиболее вероятные даты проведения "прямой линии" с Владимиром Путиным

«Прямая линия» Владимира Путина с жителями России, может произойти на этот раз в июне. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на источники, близкие к правительству.

До этого Песков сообщил журналистам о том, что в этом году «прямая линия» пройдет позднее весны, но раньше конца лета. Он аргументировал это большой загруженностью рабочего графика Владимира Путина.

«КоммерсантЪ» пишет, что общение президента с гражданами России, скорее всего, состоится во время одного из июльских праздников. Либо это будет первого числа, на день защиты детей, либо 12-го числа, ко Дню России. В прошлом году общение президента с народом состоялось в апреле, в результате которого российский лидер ответил на 80 вопросов.