Зубайдат Исмаилова впустила троих нападавших в квартиру Расула Мирзаева

Зубайдат Исмаилова – это та, которая впустила троих нападавших в квартиру бойца ММА Расула Мирзаева. Расул мог не знать нападавших, включая Камиля Аллахвердиева, но он очень хорошо знал Зубайдат, которую впустил в свой дом. Девушка напросилась к нему, предложила проводить старый год перед встречей нового, выпить вина. Девицу не остановил тот факт, что Мирзяеву нельзя алкоголь, она была очень настойчива.

СМИ сообщает некоторые подробности личной жизни Зубайдат Исмаиловой – она знала и избитого ММАшника, и его обидчика Аллахвердиева одинаково хорошо. Какое-то время она даже жила с подозреваемым, дарила ему дорогие подарки, хотя на Северном Кавказе принято делать наоборот. Сейчас следствие пытается понять, в чем выгода всех фигурантов этого уголовного дела, и кому нужен был борец «вне игры» сроком на год. У лучшего друга Камиля Аллахвердиева Хабиба Нурбагандова не было резонов «выводить из спорта» Расула Мирзяева, – об их спарринге на ринге речь не шла. Другое дело – матч с Макашвили этим мартом.

Сейчас, как пишет издание «Правда.ру», Мирзияев в больнице дает свидетельские показания. Он не ожидал от хорошей знакомой Зубайдат такого предательства и в то же время такой преданности человеку, который ее бросил. Дорогая иномарка, подаренная в свое время Исмаиловой Аллахвердиеву, не спасли их отношений. Стало известно, что на днях в больницу к спортсмену заходили родители одного из его обидчиков и умоляли его простить сыночка. Однако уголовные дела «полюбовно» не решаются, а Мирзаеву за эти дни стало хуже.