Зять Владимира Соловьева мог заключить коррупционные контракты со «Сбербанком»

Коррупционный контракт на «предоставление консалтинговых услуг» между фирмой Владимира Соловьева и «Сбербанком» мог заключить муж дочери ведущего. Николай Богатый является сотрудником «Сбербанка», он мог действовать в интересах тестя и его ООО «СВ Консалтинг». Так утверждает журналист Алексей Ковалев и «разоблачающий блог» «Лапшеснималочная».

Авторы журналистского расследования давно наблюдают за семьей Соловьева и отмечают: «зять тестя не обидит». Фирма, в которой Владимир Рудольфович значится как соучредитель и совладелец, получает выгодные контракты от «Сбербанка», при этом не участвуя в конкурсах и не борясь с конкурентами. Поэтому в своих авторских программах Владимир Соловьев всячески ругает должников «Сбербанка» — ведущему выгодно, чтобы кредитная организация процветала.

В качестве доказательства родственной связи Владимира Рудольфовича Соловьева и Николая Богатого журналисты блога «Лапшеснималочная» приводят страницу в соцсети дочери Соловьева — Полины. Она часто хвастается романтичными видео с мужем и своей счастливой семьей. Сам Владимир Рудольфович как-то отметил, что его зять – умница и труженик, дочери с Николаем повезло.

«Разоблачение» журналистов Соловьев назвал в своем «Твиттере» ложью и даже пообещал, что предоставит опровержение в ближайшем прямом эфире. Более того, он намерен подать в суд на интернет-ресурс журналиста-разоблачителя Алексея Ковалева, адвокат Владимира Соловьева — Шота Горгадзе сейчас занимается этим вопросом.