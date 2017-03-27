47-летняя Заклина будоражит пользователей Инстаграм своими фото

Уроженка Сербии Заклина признана самой «горячей» бабушкой. Ее снимки в соцсети вызывают бурю эмоций, они за пару часов набирают большое количество лайков и комментариев.

47-летняя женщина активно ведет свою страницу в Инстаграм, выкладывая личные фото. Полное имя женщины неизвестно, но по снимкам ясно, она любит моду и у нее прекрасный вкус. На сегодняшнюю минуту на самую привлекательную бабушку подписано более 158000 подписчиков. Помимо свои фото, бабушка-блогер активно делится снимками своих внучек, которых у нее две.

Британский таблоид сообщает, что женщина ранее проживала в Швейцарии, Польше и Франции. Сейчас она живет в Италии, она надеется, что сможет стать примером для многих женщин.

«Я преследую очень важную цель – помогать пробудить в женщине ее дикую сущность», — утверждает женщина.

Многие интересуются у молодой бабушки, как ей удается держать свою форму, но пока Заклина не решила поделиться своими секретами.

Несмотря на то, что уроженка Сербии делится личными снимками, она ничего о себе не рассказывает. Известно, что она модель и поклонница моды. Также, исходя из ее страницы Инстаграм, можно сделать вывод о ее любви к путешествию. Набирающая на сегодняшний день популярность, женщина не сидит на месте, она постоянно публикует фото с различных европейских городов.

Необходимо отметить, что все ее подписчики в восторге от ее фигуры, тонкого вкуса, женщина всегда умело подчеркивает свои формы, дополняя наряды различными аксессуарами.