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Новое увлечение певицы Натальи Штурм, звезды 90-х, фотографии в стиле «ню». В последнее время 51-летняя исполнительница радует подписчиков своего «Инстаграма» откровенными снимками, на которых она или частично, или полностью обнажена. Красивая фигура исполнительницы позволяет ей смелые эксперименты.

51-летняя певица Наталья Штурм увлеклась фотографиями в стиле «ню»
Фото: YouTube

Несмотря на то, что исполнительница песни «Школьный роман» Наталья Штурм в 51 год в отличной форме, подписчикам ее «Инстаграма» не нравятся фотографии в стиле «ню» на ее страничке. Поклонники критикуют звезду за то, что с каждым фотоснимком на ней все меньше и меньше одежды. На последней фотографии Наталья прикрывается только лишь болгарским перцем. Отдыхает и экспериментирует Наталья Штурм в солнечной Болгарии, в Бургасе, на берегу Черного моря.

Хейтеры Натальи призывают ее вспомнить о том, что она не только певица, но и мать – ее взрослой дочери Елене 28 лет, а сыну Арсению – 13. По их мнению, мальчика могут шокировать такие фотографии собственной матери: в последнее время певица на них прикрывает интимные места едой вроде перца и ветчины, цветами и листьями.

Вы спрашивали кто меня фоткает… #art #video #myfriend #instaartist

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Фотографии в стиле «ню» Натальи Штурм не являются селфи – снимки были сделаны фотографом, которого исполнительница показала в недавнем видео. Певица рассказала, что Максим – просто друг, у них добрые и теплые, но не любовные отношения.

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