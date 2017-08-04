51-летняя певица Наталья Штурм увлеклась фотографиями в стиле «ню»

Новое увлечение певицы Натальи Штурм, звезды 90-х, фотографии в стиле «ню». В последнее время 51-летняя исполнительница радует подписчиков своего «Инстаграма» откровенными снимками, на которых она или частично, или полностью обнажена. Красивая фигура исполнительницы позволяет ей смелые эксперименты.

Несмотря на то, что исполнительница песни «Школьный роман» Наталья Штурм в 51 год в отличной форме, подписчикам ее «Инстаграма» не нравятся фотографии в стиле «ню» на ее страничке. Поклонники критикуют звезду за то, что с каждым фотоснимком на ней все меньше и меньше одежды. На последней фотографии Наталья прикрывается только лишь болгарским перцем. Отдыхает и экспериментирует Наталья Штурм в солнечной Болгарии, в Бургасе, на берегу Черного моря.

Хейтеры Натальи призывают ее вспомнить о том, что она не только певица, но и мать – ее взрослой дочери Елене 28 лет, а сыну Арсению – 13. По их мнению, мальчика могут шокировать такие фотографии собственной матери: в последнее время певица на них прикрывает интимные места едой вроде перца и ветчины, цветами и листьями.

Вы спрашивали кто меня фоткает… #art #video #myfriend #instaartist A post shared by Natalia Shturm (@nataliashturm) on Aug 2, 2017 at 2:54pm PDT

Фотографии в стиле «ню» Натальи Штурм не являются селфи – снимки были сделаны фотографом, которого исполнительница показала в недавнем видео. Певица рассказала, что Максим – просто друг, у них добрые и теплые, но не любовные отношения.