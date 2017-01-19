Аделина Шарипова продолжает покорять международную fashion, теперь в MAXIM Mexico

Одна из самых востребованных и популярных российских моделей и начинающая актриса Аделина Шарипова продолжает покорять международную fashion-индустрию. В этот раз перед красотой Аделины не устоял мексиканский MAXIM.

Россиянка Аделина Шарипова, успела покорить ни один издательский дом и уже в свои 25 лет снялась для таких именитых журналов не только в России, но и в Европе – L’Officiel, Fashion Collection, Cosmopolitan, InStyle и многих других. Кроме того Аделина Шарипова с 2014 года является официальным представителем и лицом компании Pirelli.

В настоящее время Аделина активно снимается в российских сериалах и полнометражных фильмах. Такая популярность Аделины вполне объяснима – прекрасная фигура, искрометное чувство юмора, выразительные глаза и всегда безукоризненный стиль.

Узнать как Аделина смогла завоевать сердца мексиканских мужчин, можно уже сейчас на сайте MAXIM Mexico. Но если вы хотите узнать побольше о личной жизни Аделины, вы всегда можете последить за ней в Instagram – @adelinasharipova.