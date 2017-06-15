Аглая Тарасова больше не скрывает роман с Милошем Биковичем

Появившиеся несколько месяцев назад слухи о романе Аглаи Тарасовой и Милоша Биковича, нашли свое подтверждение. Влюблённые пришли вместе на церемонию закрытия кинофестиваля «Кинотавр». Присутствующие на мероприятии журналисты отмечали, что влюбленные очень хорошо смотрятся вместе.

Не так давно в различных источниках стали появляться сообщения о романе между Аглаи Тарасовой и Милошем Биковичем. Они тщательно скрывали от общественности свои чувства, избегая совместного появления на светских мероприятиях. Однако для церемонии «Самые стильные России» они сделали исключение, чем только подогрели бытующие слухи. Также на «Кинотавре» влюблённые тоже появились вместе, чем косвенно подтвердили предположение журналистов. Для похода на церемонию дочка Ксении Раппопорт выбрала женственное платье, дополненное пышной юбкой. А её возлюбленный предстал перед публикой в строгом костюме классического вида. Многие присутствующие отметили, что влюбленные очень хорошо смотрятся вместе.

Напомним, до этого романа Аглая встречалась с Ильей Глинниковым, с которым у неё не получилось выстроить отношения должным образом. Они постоянно ссорились, что приводило к многочисленным расставаниям и воссоединениям, в конечном итоге это привело к их окончательному разрыву отношений.