Аглая Тарасова осмеяла своего бывшего парня Илью Глинникова в социальных сетях

Пока актер Илья Глинников ищет свое счастье на проекте «Холостяк-5» и выбирает между Катей и Мадиной, его бывшая девушка Аглая Тарасова насмехается над ним. Она смеется над желанием Ильи жить с верной девушкой и не считает себя предательницей.

В разговоре на свидании с одной из «невест», Мадиной Тамовой, всплыла и тема верности в семье, и тема измены. Девушка, которая разбила сердце Глинникова и сделала его недоверчивым – скорее всего актриса Аглая Тарасова. Она не считает свой уход к артисту Милошу Биковицу изменой, а над растоптанными чувствами Ильи насмехается. Актриса запостила фотографию в «Инстаграме», где она кормит лебедей, и подписала: «Лебединая песня о верности».

Лебединая песня о верности A post shared by Аглая Тарасова 23 y.o 💃🏽 (@aglayatarasova) on May 26, 2017 at 6:09am PDT

Фоловеры Ильи набросились на Аглаю в ее «Инстаграме» — их любимиц страдал из-за ее измены и ухода к Биковичу. Самые мягкие посты звучат как упреки: человек чуть собой не покончил, а она мало того что предала — еще и издевается. Фоловеры Аглаи заявили, что у девушки могли быть свои причины уйти от одного мужчины к другому, и анонимов в Сети эти причины не касаются. Мадине Илья преподнес свою версию разрыва с бывшей. Дошло до обвинений Глинникова: актер пил, пропадал с какими-то байкерами на слетах и не уделял своей девушке должного внимания. Аглая и нашла себе более надежного и постоянно спутника.

Для того чтоб стать «завидным холостяком», Илья Глинников завил перед стартом шоу: Тарасова давно не живет с его сердце, у каждого своя жизнь, он готов к новой любви. Но некоторые поклонники шоу «Холостяк» уверены: ни одна девушка не будет с Ильей счастлива – он до сих пор не забыл Тарасову.