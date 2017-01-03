Агния Кузнецова: видео с отпуска актрисы повергло в шок поклонников

Сейчас российская актриса Агния Кузнецова вместе с супругом отдыхают в теплых краях. Для зимних каникул пара выбрала Тихий океан. Об этом передает российское издание.

Девушка делится с поклонниками у себя в блоге личными фото с Филиппин, и также рассказывает, как они с танцором Максимом Петровым проводят время. Она призналась, что им испортили праздничное настроение организаторы вечеринки в честь Нового года. Так, все гости собрались в ресторане, который находится на берегу океана под открытым небом. Все они пережили неприятности во время фейерверка.

Кузнецова поделилась видео, которое повергло в шок даже ее поклонников. Гости ресторана с радостью ждали салют, но после того, как погасили свет, что-то пошло не так. Данное пиротехническое шоу могло закончиться бедой.

«Вот так выглядит салют на островке Боракай. Не подумайте, это не звуки войны. Фейерверк прилетел к нам на стол, прожег все, а после отрекошетил на другой стол. Хорошо, что все живы. В тот момент очень захотелось домой, лечь под елочку, выпить и закусить салатиком. Врач не приехал, поэтому вынуждены были спасаться старым, добрым методом», — рассказала о неприятности актриса.

Поклонники девушки попросили ее быть осторожной и соблюдать меры безопасности. Напомним, пара Кузнецова-Петров считаются самой дружной и гармоничной.