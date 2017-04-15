Айшат Кадырова, дочь Рамзана Кадырова, вышла замуж за 19-летнего парня

Айшат Кадырова, старшая из дочерей Рамзана Кадырова, призналась, что вышла замуж. В своем интервью девушка сообщила, что ее муж на год старше ее, и приходится сыном покойному другу Рамзана Кадырова. Сейчас супруги живут вместе в отдельном доме.

Как передают РИА Новости, Айшат – старшая из дочерей главы Чеченской Республики. В общем у него двенадцать детей. Дочь чеченского лидера рассказала, что недавно вышла замуж. В свои восемнадцать она уже имеет собственный дом моды, кондитерскую и собственный жилой дом. Имя своего супруга она не назвала, но выяснилось, что он всего на год старше Айшат, и приходится сыном покойному однокласснику Рамзана Кадырова. Когда и где конкретно состоялась свадьба, девушка не рассказала.

Такое признание Айшат Кадыровой стало первым. Ранее никто даже не догадывался, что старшая дочь чеченского главы уже замужем. Сам Рамзан Кадыров тоже никогда не упоминал об этом ранее.

Кроме прочего, Айшат рассказала, что сейчас не имеет практически ни одной свободной минуты, как и все остальные дети главы Республики Чечня. По ее словам, все дети в их семье, кроме занятий в школе, ходят в различные кружки, секции, спортзалы, имеют массу увлечений.

Сама девушка уже сейчас управляет своим домом моды, который был основан почти десять лет назад ее мамой, а также раскручивает собственную кондитерскую. В свое время, признается Айшат, ей пришлось выучить наизусть весь Коран. Это стоило ей огромного труда, однако сама она не жалеет, что потратила столько времени и сил.