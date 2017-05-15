Айза Анохина не смотря на прекрасный внешний вид и стройную фигуру как для женщины, недавно ставшей во второй раз мамой, нацелилась активно добиться совершенства фигуры, в том числе и при помощи пластической хирургии.

Айза Анохина, которая не так давно стала мамой во второй раз, активно приводит себя в форму после беременности и родов. Она использует все возможные средства для похудения и восстановления былых форм, но по ее убеждениям, не весьма эффективно. Айза уверенна, что ее внешний вид не совершенен и может быть намного лучше, но генетика берет свое. Конечно, поклонники возмущены таким мнением бизнес леди и уверенны, что девушка выглядит очаровательно, но сама Анохина думает иначе.

Девушка сейчас очень активно худеет, но самое ее проблемное место, как думает сама девушка, — это руки. Айза Анохина утверждает, что они очень полные и кожа на них «висит» и какие бы упражнения она не делала, былые формы она не вернет, в том числе и из-за генетического фактора. Девушка отмечает, что когда она активно начинает заниматься спортом, то худеет все, кроме рук, в области же бицепсов и других мышц руки набирают мышечную массу и становятся еще объемнее. При этом как оказалось, женщина из мира бизнеса сильно комплексует по этому поводу, признаваясь, что это ее беда.

Так Айза Анохина заметила, что она всегда на отдыхе, в частности на Бали, максимально прикрывает свои руки, особенно от плеч до локтя. Также и в Москве, даже в самую знойную пору, плечи девушки прикрыты, спрятаны от посторонних глаз. Чтобы побороть свои комплексы и сделать свои руки более женственными, Айза хочет лечь под нож хирурга, который с помощью липосакции уменьшит объемность рук и сделает их идеальными.

Несмотря на уговоры друзей и близких, просьб поклонников оставить такую идею, Айза Анохина для себя уже все решила и готова сделать пластическую операцию.