Айза Анохина спровоцировала скандал, резко раскритиковав Викторию Боню

Айза Анохина спровоцировала бурные обсуждения в социальных сетях после того, как резко раскритиковала поведение Виктории Бони. По мнению Айзы, Виктория унижает себя, когда оставляет многочисленные комментарии под публикациями звезд.

Многие знают, что Виктория Боня является активным пользователем социальных сетей. Она довольно охотно комментирует публикации многочисленных знаменитостей, выражая своей мнение по тому или иному вопросу. Однако, в последнее время Боня проявляет подозрительно высокую активность, это заметило очень большое количество людей. В их числе оказалась и Айза Анохина, которая в довольно грубой форме высказалась в микроблоге по поводу того, что ей неприятно постоянно натыкаться на эмоциональные комментарии Бони под публикациями многих знаменитостей.

«Инстаграм» стал конкретно оголять, во всех смыслах этого слова, голодных баб. Прям фу, мерзкие. Одна Боня чего стоит. Не знаю почему, ведь я ее не читаю, но под каждым постом всех людей вижу ее слюни. И пусть меня сейчас загрызут ее поклонники, но главное в женщине – это ее достоинство. И если его нет, то не будет и достойного рядом.», – прокомментировала Айза поведение Бони.

По её мнению, такое поведение Виктории можно охарактеризовать только как унизительное. Такая точка зрения вызвала широкий общественный резонанс, спровоцировав настоящий скандал. После небольшого промежутка времени, она удалила скандальную публикацию, вероятно, потому, что осознала резкость своего высказывания. Но скриншот её записи уже успел распространиться в различных сообществах.