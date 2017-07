Я полон благодарности и счастья!! Спектакль #Кинастон по Джефри Хатчеру в @teatr_tabakova сдан! Те темы, о которых говорит этот спектакль очень дороги сердцу и о них хочется говорить, молчать, радоваться, переживать!! Переживать со всей командой!!! Спасибо @teatr_tabakova , лично А.С.Стульневу!! Спасибо @episarev за твое видение этой истории и персонажа!! За тобой кайфово идти!!! Те моменты, когда наши мысли и видения ситуаций, персонажа совпадали, сродни мини-оргазмам!! И таких моментов было очень много!! Ура!!! Отдельное громадное СПАСИБО , мои восторги, преклонения #АннаНиколаевнаПетрова , вы-гений и ваша работа с текстом, разбором, смыслами дала нам всем невероятное чувство достоинства и полета!!! Спасибо Альберту Альбертсу и Александре Конниковой-вы открыли мне новый прекрасный мир выразительности!! Как это здорово, когда совпадает мироощущение!! Спасибо #ЗиновийМарголин за пространство, #КarlisLacis за музыку, #МарияДанилова за костюмы и стиль!!👍🏼👍🏼👍🏼 Вы -боги!!! Спасибо всем партнерам @chi_pa @evgeniaborzikh @kirillrubtsov @rykovpetr #михаилхомяков #виталийегоров #анастасиятимушкова @pashashevando #артуркасимов , #аленагончарова , #максимсачков , #владиславнаумов , #дарьябезсонова , #юлианагребе , #василийбриченко , #изабельэйдлен , #александрлимин , #александркузьмин , #анастасиябогатырева , #александрсамсонов , #никитауфимцев , #алексейкнязев , #василийневеров , быть с вами на одной сцене-это невероятное удовольствие!!! С вами можно горы свернуть!!! Такое ощущение общей сплоченности и внимания к к тому, что мы делали- дорогого стоит!! Желаю каждому удачи, новых, интересных ролей!! Люблю всех и каждого!!! Спасибо лично каждому работнику всех служб, помощникам режиссера #людмилауланова и #маргаритагорюнова, гримерный цех, костюмерный цех, музыкальная часть, постановочная часть…Вы круты все вместе и каждый по-отдельности!! Спасибо вам за ваш трепет, внимание и отношение к делу!! Мы вместе это сделали!!! Ура!!! Ну а в сентябре уже официальная премьера — 6,7,21,22…Ждем!!!🎭👏🏼🎉😎👍🏼💪🏽💃🏼

