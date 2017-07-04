Для участия в новом проекте актеру Максиму Матвееву пришлось кардинально изменить свой внешний вид. Об этом можно судить из недавно обнародованных фотографий в социальных сетях, на которых он не похож на себя.

В минувшие выходные прошла премьера фильма «Блокбастер», которая прошла в одном из столичных кинотеатров. Среди присутствовавших гостей оказался и Максим Матвеев. Фотографии с мероприятия, были мгновенно опубликованы в социальных сетях. На обнародованных снимках поклонники актера не сразу смогли узнать Максима, так как он очень сильно похудел и коротко подстриг волосы. Оказалось, что Матвеев на данный момент серьезно занимается подготовкой к участию в новом проекте.

Позже актер пояснил журналистам, что очень скоро ему предстоит исполнить сразу две главные роли, для которых и потребовались такие кардинальные перемены во внешности. Подобные жертвы ради искусства не редкость реи российских актеров театра и кино. Например Юлия Высоцкая которая для того чтобы достоверно перевоплотиться в узника концлагеря Великой Отечественной войны подстриглась на лысо. Во многом благодаря такой точности образа кинокартина «Рай» удостоилась огромного количество кино-наград.