Актриса Алла Демидова приглашена на программу Владимира Познера

Алла Демидова была приглашена на программу Владимира Познера, где откровенно ответила на все вопросы.

Гостья программы Владимира Познера актриса Алла Демидова рассказал о своей творческой карьере, о личной жизни. Поклонники благодаря программе смогут узнать о знаменитости много интересного.

Напомним, Алла Демидова в 1984 году была признана народной артисткой РСФСР, является лауреатом госпремии Советского Союза, России, а также премии им.Станиславского. Родилась актриса в 1936 году в столице РФ. Ее мать работала лаборантом экономического факультета МГУ, а отец погиб во время взятия Варшавы за год до завершения ВОВ.

Женщина признается, что еще с самого детства любила принимать участие в самодеятельности и всем говорила, что мечтает об актерской карьере. После школы, ее не приняли на обучение в театральное училище им.Щукина, так как у нее была плохая дикция. Тогда будущая артистка принимает решение поступить в МГУ, на факультет, где работает ее мать. После получения высшего образования она становится соискателем ученой степени, далее занимается ведением семинарских занятий по политэкономии, предназначенные для студентов, обучающихся на философском факультете. Также во время обучения на третьем курсе, Демидова посещает студенческий театр при университете, здесь ею была исполнена первая роль — ей достался персонаж Лида Петрусова «Такая любовь».