Актриса Настасья Самбурская подстриглась налысо, проиграв спор

Актриса театра и кино Настасья Самбурская побрилась налысо. Звезда сериала «Универ» проиграла спор своему другу и сдержала свое обещание.

Самбурская, без преувеличений, шокировала своих поклонников своим новым образом. Фотографию с лысой головой Настасья опубликовала в своем Инстаграме. В комментарии к снимку актриса объяснила, почему решилась на такой кардинальный поступок. Оказывается, еще несколько лет назад, когда актриса не была столь популярной как сейчас, и только начинала вести микроблог, она поспорила с одним своим другом. Предметом спора как раз и стала ее популярность.

Настасья поспорила, что побреется налысо, как только ее блог наберет восемь миллионов подписчиков. Инстаграм звезды действительно собрал такое количество подписчиков, и Самбурская сдержала данное ей слово. Кроме того, артистка пообещала еще раз удивить поклонников, когда ее аккаунт соберет уже девять миллионов подписчиков.

Подписчики устроили дискуссию в комментариях. Одни выразили недоумения по поводу такого образа актрисы, другие восторгались ее смелостью, третьи назвали ненормальной. А некоторые подписчики даже подозревают, что Настасья воспользовалась фотошопом, и на самом деле волосы не состригала.

К слову, Настасья очень любит экспериментировать со своими волосами. За последние месяцы она успела несколько раз подстричься, причем каждый раз все короче и короче, несколько раз перекрасить волосы и похвалиться различными париками.