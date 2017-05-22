Актриса Олеся Судзиловская устроила себе день рождение в стиле 90-х годов

20 мая актриса Олеся Судзиловская устроила себе «атмосферный» день рождения в ресторане «Soho Country Club» и пригласила представителей бомонда. О вечеринке звездам сообщили заранее: праздник был выдержан в стиле «лихих 90-х», и одеться нужно было согласно дресс-коду.

Многие именитые гости актрисы в 90-е годы были еще молодыми, и потому они с радостью вспомнили и моду того времени, и прически, и проверенные временем хиты. Они забыли о том, сколько им лет, какие у них звания и регалии, и окунулись в атмосферу того непростого времени. В те времена было модно одеваться ярко и броско, джинсовая мини-юбка и куртка считалась верхом мечтаний, женщины вызывающе красились, делали начесы и высоко поднимали волосы. Мужчины нарядились на ретро-пати в знаменитые «красные пиджаки», украшали себя массивными браслетами, надевали золотые цепи – тогда было принято кичиться своим состоянием.

«Молодость вспоминали» Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, певица Жасмин, жена Валенина Юдашкина Марина и другие представители мира музыки, моды и кинематографа. Алла Борисовна начала свое восхождение в 90-х, потому знала, как одеваться. Голову Примадонны украшал тот самый бант, который помогал ей делать карьеру, а дополнили образ платье в горошек, белые лосины и красные сабо. Под хиты 90-х звездная пара очень лихо отплясывала: Пугачева вспоминала начало своей творческой деятельности, а Максим Галкин – детство.

Едем на вечеринку в стиле 90-ых. Алла по этому случаю надела свой легендарный бант! @alla_orfey #аллапугачева #максимгалкин #вечеринка A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on May 20, 2017 at 8:09am PDT

Одна из гостей, певица Жасмин, отметила, что было весело вспомнить ушедшие времена вместе с их «конскими хвостиками», лосинами, короткими топиками, джинсами. Звезда даже ждала, что кто-то из приглашенных знаменитостей придет в розовых лосинах – тогда это был самый настоящий «писк моды».