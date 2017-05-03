Актриса Холли Берри поразила участников 71-ого Бала Института костюма слишком откровенным нарядом. Пятидесятилетняя звезда выглядела провокационно: прозрачный костюм со шлейфом практически ничего не скрывал.

Актриса Холли Берри посетила Бал Института костюма-2017 в достаточно откровенном наряде. Гости мероприятия отметили, что несмотря на полувековой возраст, Холли просто отлично выглядит и ей совершенно нечего стесняться. Она не стесняется носить бикини и летом прошлого года радовала подписчиков своего «Инстаграм» фотосессиями в купальнике. У нее не только ухоженное тело, но и отличный пресс. Поклонники делают комплименты любимице, отмечая не только внешний вид, но и смелость. Весной Холли красовалась без нижнего белья в тонкой тунике, а на балу тонкая черная ткань едва скрывала «прелести» звезды. Не раз артистку справедливо признавали одной их самых красивых знаменитостей по мнению журнала «People».

В прошлом году Бери пережила развод с мужем Оливье Мартинесом, но это неприятное событие на нее не повлияло. Она воспитывает двоих детей и снимается. Уже скоро можно будет увидеть Берри в новом шпионском фильме Мэтью Вона «Kingsman: Золотое кольцо». Актриса воплотит агента по прозвищу Джинджер. Вон признался, что сделает все, чтобы сюжет фильма о шпионах был ярким и запоминающимся.

Бал Института костюма – долгожданное светские мероприятие, в котором приняли участие кутьрье, дизайнеры, звезды Голливуда. Помимо Холли Берри в Нью-Йорке блистали певицы Мадонна и Риана, Моника Беллуччи, Кетти Перри и Селена Гомес со своим парнем The Weekndом.