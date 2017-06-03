Актрису Екатерину Волкова уволили из Государственного театра киноактера

Звезду сериала «Воронины» Екатерину Волкову уволили из Государственного театра киноактера, где она служила 14 лет. «Вера Воронина» заявила в социальной сети, что теперь она официально безработная, «обрадовав» новостью подписчиков.

В «Инстаграме» актриса немного прояснила ситуацию – ее больше не будет в постановках Театра киноактера, потому что распустили всю их труппу. В таких случаях остается забрать в отделе кадров свою трудовую книжку и искать себе новую работу в других театрах. Она посвятила подмосткам Театра киноактера 14 лет, но, видимо, этот период ее жизни завершился. Микроблог звезда использует для поиска работы, как один из способов выйти на работодателя.

Фоловеры «Веры Ворониной» огорчены таким поворотом в ее жизни. Многие из них могут только поддержать, посочувствовать, но не найти новое место службы в другом театре. Они убеждены, что такая красавица и талантливая актриса быстро найдет себе другую работу, а перемены всегда к лучшему, даже негативные.

Восемь лет Екатерина Волкова посвятила сериалу «Воронины», она совмещала театр и многолетний проект про «сумасшедшую семейку». Играя заботливую маму Веру, она для своей дочери Лизы нанимала нянек, сутками отсутствуя дома. При этом она умудрялась уделять внимание мужу Андрею Карпову и ремонтировать загородный дом. Звезда тогда говорила журналистам, что ремонт может разрушить семью, и жить в новом доме будет не с кем, но она с Андреем стоически переживет этот непростой этап и будет с ним вместе наслаждаться теплом и уютом своего нового жилища.