Актрису Екатерину Волкова уволили из Государственного театра киноактера

Дети — это наше будущее и надо стараться создавать все условия, чтобы они были счастливые, жили беззаботно, ярко, а улыбки с их лица не сходили никогда. Счастливы дети — счастливы и их родители. Проверено на себе 🤗 Вы наше будущее, спасибо! 😌❤️ С днём защиты детей!

Екатерина Волкова (@volkovihome) on May 31, 2017