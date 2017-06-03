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Звезду сериала «Воронины» Екатерину Волкову уволили из Государственного театра киноактера, где она служила 14 лет. «Вера Воронина» заявила в социальной сети, что теперь она официально безработная, «обрадовав» новостью подписчиков.

Актрису Екатерину Волкова уволили из Государственного театра киноактера
Фото: www.uznayvse.ru

В «Инстаграме» актриса немного прояснила ситуацию – ее больше не будет в постановках Театра киноактера, потому что распустили всю их труппу. В таких случаях остается забрать в отделе кадров свою трудовую книжку и искать себе новую работу в других театрах. Она посвятила подмосткам Театра киноактера 14 лет, но, видимо, этот период ее жизни завершился. Микроблог звезда использует для поиска работы, как один из способов выйти на работодателя.

Дети — это наше будущее и надо стараться создавать все условия, чтобы они были счастливые, жили беззаботно, ярко, а улыбки с их лица не сходили никогда. Счастливы дети — счастливы и их родители. Проверено на себе 🤗 Вы наше будущее, спасибо! 😌❤️ С днём защиты детей!

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Фоловеры «Веры Ворониной» огорчены таким поворотом в ее жизни. Многие из них могут только поддержать, посочувствовать, но не найти новое место службы в другом театре. Они убеждены, что такая красавица и талантливая актриса быстро найдет себе другую работу, а перемены всегда к лучшему, даже негативные.

Актрису Екатерину Волкова уволили из Государственного театра киноактера
Фото: www.uznayvse.ru

Восемь лет Екатерина Волкова посвятила сериалу «Воронины», она совмещала театр и многолетний проект про «сумасшедшую семейку». Играя заботливую маму Веру, она для своей дочери Лизы нанимала нянек, сутками отсутствуя дома. При этом она умудрялась уделять внимание мужу Андрею Карпову и ремонтировать загородный дом. Звезда тогда говорила журналистам, что ремонт может разрушить семью, и жить в новом доме будет не с кем, но она с Андреем стоически переживет этот непростой этап и будет с ним вместе наслаждаться теплом и уютом своего нового жилища.

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