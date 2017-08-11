Александр Буйнов рассказал, почему Алла Пугачева не приехала на похороны Павла Слободкина

Александр Буйнов рассказал о том, что Алла Борисовна Пугачева себя настолько плохо чувствовала в день похорон Павла Слободкина, что не приехала с ним проститься. Проводить в последний путь руководителя «Веселых ребят» пришли не так много звезд эстрады, как предполагалось, и Пугачевой среди скорбящих тоже не было.

Певец Александр Буйнов приехал проводить в последний путь человека, который в свое время «вывел в люди» немало звезд нынешней эстрады — Павла Слободкина. Он передал родственникам покойного слова соболезнования от имени Аллы Пугачевой – тоже бывшей подопечной Слободкина, и извинился за подругу и коллегу. Примадонна не очень хорошо себя чувствовала и потому не приехала на похороны. Но у нее с ее первым продюсером всегда были прекрасные отношения, они общались и перезванивались. Алла Борисовна попросила Буйнова передать соболезнования родным и венок от ее имени на могилу.

По словам Буйнова, плохое самочувствие Аллы Пугачевой – не пустые отговорки, ей и правда страшно за свое здоровье. К тому же о Слободкине у нее остались лишь добрые и светлые воспоминания: он до последнего отстаивал ее и песню «Арлекино», уговорив чиновников одобрить хит. В «Веселых ребятах», откуда вышли Буйнов и Пугачева, не было подлости, зависти, интриг и «подсиживания» — Слободкин всех одинаково любил и ценил.

Пугачева должным образом похоронила Павла Слободкина в своей душе, не сумев приехать к нему на похороны, и потому посвятила ему трогательный пост в соцсети. Она попросила у него прощения и посетовала на то, что болезни и годы никого в живых не оставят, но понадеялась на новую встречу уже в другом мире.