Муж певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) Александр Чистяков заставил свою жену бросить съемки в фильме «Любовь в большом городе». Главная героиня крутила роман с персонажем Алексея Чадова, актер и певица целовались бы в кадре, а Чистякову это не понравилось.

Девушку по имени Катя в картине «Любовь в большом городе» сыграла певица Вера Брежнева, хотя в этой роли изначально видели Наталья Ионову. Но ей «не разрешил ее мужчина», хотя роль писалась для нее и под нее. Дошло до того, что режиссер фильма уговаривал Алексея Чистякова не ревновать – поцелуи с Алексеем Чадовым будут не настоящими. Но Чистяков заявил, что его любимая женщина не будет крутить романы с другими мужчинами, даже на экране, не по-настоящему и в образе героини.

Брак певицы Натальи Ионовой и Александра Чистякова только кажется безоблачным – в нем много подводных камней. Год назад пара чуть не развелась из-за нарядов Глюкозы: муж решил, что они слишком откровенны, и приревновал жену. Сейчас супруги пришли к странному соглашению: Чистяков сопровождает благоверную на всех концертах и светских мероприятиях, а она летает с ним в командировки. На «Кинотавр» Александр тоже летит вместе с благоверной, но Наталья называет это поддержкой, а не контролем.

В картине «Бабушка легкого поведения» Александр разрешил жене сниматься. Видимо, на этот раз у героини Ионовой не было любовной линии, а у самой певицы — поцелуев с кем-то из актеров. Картину со своим участием Глюкоза не видела, она посмотрит ее на «Кинотавре» вместе с гостями. Певица описывает фильм как легкий, добрый, веселый и очень позитивный.