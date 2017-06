Как же я ждала возможность с вами поделиться!!! Очень значимое событие в моей жизни! Выходит кино! Мое кино, наше кино с @arthurpirozhkov, #МариусВайсберг!!! Кинематограф всегда играл очень важную и отдельную часть в моей жизни, но музыкальное направление в какой-то момент перевесило все! Поэтому этот момент для меня осознанный дебют, так как кино было совсем в раннем возрасте!! Меня переполняет счастье , потому что этот фильм получился невероятно смешным, добрым, искренним!! Как сыграла я, вы скажете мне после премьеры!! А сейчас просто порадуемся тому, что это дата проката назначена! И я надеюсь, вы все освободили свой вечер и проведёте его с нами!!! ❤ #БабушкаЛегкогоПоведения #С14Сентября

