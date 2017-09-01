Александр Ермак был задержан по подозрению в убийстве

Певец Александр Ермак был задержан сотрудниками полиции из-за совершенного им убийства. По подтвержденной в полиции информации, Ермак зарезал своего приятеля, в гостях у которого распивал спиртные напитки.

Как сообщили официальные представители московского отделения Следственного комитета, Александр вступил в конфликт со своим приятелем, с которым на прошлой неделе в ночь со среды на четверг распивал спиртные напитки. Позже Александр рассказал, что в тот день пришел в гости к своему знакомому, который в определенный момент полностью разделся и начал намекать Ермаку на интимную близость. Из-за чего разгорелся конфликт, в ходе которого Александр нанес знакомому множественные ножевые ранения, ставшими смертельными для потерпевшего.

Также в правоохранительных органах сообщили журналистам, что после совершения преступления мужчина вызвал к месту происшествия личного водителя, которому сразу же рассказал о случившемся. Водитель не растерялся и записал признание своего работодателя на диктофон, а после того, как довез Ермака, позвонил в полицию и сообщил о преступлении. После задержания певец полностью признал свою вину. Следствие продолжается.