Александр Гаррос скончался в израильской клинике: причиной смерти писателя стало онкологическое заболевание

Стало известно о кончине русского публициста Александра Гарроса. Смерть 42-летнего журналиста наступила в израильской клинике, он длительное время боролся с онкологическим заболеванием. Родные пока не сообщают о месте и времени похорон.

Александр Гаррос стал известен 15 лет назад после выхода романа «Головоломка». Необходимо отметить, что эти работы были написаны вместе с соавтором Алексеем Евдокимовым. Его первое произведение стало хитом, были в восторге не только читатели, но и критики. Эксперты отмечают, что главным козырем дуэта является умение материал, неважно является ли он криминальным романов, или очерком скучной жизни интеллигенции, переделать в хороший жанр, существующий на стыке анекдота и триллера.

Гаррос родом из Новополоцка, который находится в Белоруссии. В нем сочетаются латышская, грузинская и эстонская кровь. Писатель всегда шутил по этому поводу, называя себя настоящим «советским человеком». Одиннадцать лет назад литератор принял решение переехать в столицу РФ, здесь он стал руководить отделом в одном из российских изданий.

«Непереводимая игра слов» — последняя книга писателя, в которой собраны очерки, говорящие о нем как о внимательном сценаристе, умеющего переносить кинематографические приемы в прозу.

О кончине знаменитого литератора сообщила его супруга Анна Старобинец, которая также является писательницей. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание, последние дни жизни Гаррос провел в больнице Израиля.