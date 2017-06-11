Александр Меркулов сделал предложение руки и сердца российской исполнительнице Татьяне Овсиенко. Это произошло на шоу «Сегодня вечером». Поклонники певицы не скрывают радости за своего кумира. Возлюбленный артистки шесть лет находился в тюрьме по решению суда. Звезда российского шоу-бизнеса сдержала свое обещание, дождавшись его.

Съемки эфира «Сегодня вечером», ведущим которого является Андрей Малахов, стали приятным сюрпризом для Татьяны Овсиенко. Необходимо отметить, что ранее избранник певицы находился шесть лет в тюремном заключении по решению суда. Но это не помешало отношениям пары, исполнительница все это время ждала Меркулова.

Ранее певица рассказывала, что практически сразу, после знакомства с Александром, его осудили. Стоит отметить, что в момент знакомства мужчина находился в браке, в котором его удерживали только дети. Теперь, когда он на свободе, пара не собирается расставаться. По словам Овсиенко, переписка и свидание совершенно другое, нежели совместная жизнь. Она призналась, что готова обвенчаться со своим возлюбленным. Именно после этих слов мужчина пошел за кулисы, где была припрятана корзина с цветами. Вернувшись к знаменитости, он встал на одно колено и попросил стать его супругой, надев кольцо на ее палец. Зрители в студии аплодировали стоя и выкрикивали: «Горько!».

Напомним, с тюрьмы Меркулов вышел в мае этого года. Бизнесмен был осужден в 2011 году, причиной ареста стало его организация покушения на убийство предпринимателя Сергея Васильева.