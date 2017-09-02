Александр Олешко категорически опроверг роман с актрисой Нонной Гришаевой

Ведущий и актер Александр Олешко категорически опроверг роман, который СМИ ему приписывают с партнершей Нонной Гришаевой. Александр Владимирович заявил, что Нона – очень верная женщина, у нее есть ее муж, а он – «вечный холостяк» и его это устраивает. Дуэт Гришаева-Олешко состоялся как творческий тандем: они вместе вели целый ряд шоу и снимались в сериале «Папины дочки».

Александру Олешко, который после развода с актрисой Ольгой Беловой так второй раз и не женился, приписывают романы или нетрадиционную ориентацию. Первое артист отрицает и опровергает, а второе – не комментирует. Особенно шоумену не нравится, когда в его любовницы записывают Нонну Гришаеву, его постоянную партнершу по шоу и сериалу «Папины дочки». Олешко заявляет, что их тандем состоялся в голодные 90-е, им платили за выступление едой, но ему и в голову не приходило видеть в соведущей свою любовницу. Нонна ушла от первого мужа, нашла второго, а зрители по-прежнему верили, что актеры «Папиных дочек» и «Большой разницы» — тайная пара.

Олешко отметил, что никогда бы не рассказал прессе интимных подробностей своей жизни с Нонной, с Ольгой или еще с какой-нибудь женщиной – это неприлично, к тому же у Гришаевой есть Александр Нестеров. В дружбы между разнополыми людьми Александр Владимирович верит и считает, что они с Ноной – как раз тот случай.

В распускании слухов о своем гомосексуализме Олешко винит отвергнутых им дам – для брошенной женщины это самое простое объяснение. Шоумену нравятся красивые женщины, но ни с одной из них он пока не собирается связывать жизни, он и впредь будет говорить девушкам «нет», если не захочет отношений.