Александр Олешко прокомментировал назревающий скандал с Дмитрием Нагиевым

Накануне пользователи социальных сетей начали бурное обсуждение назревающего скандала между Дмитрием Нагиевым и Александром Олешко. Дмитрий позволил себе довольно резко раскритиковать внешность своего коллеги.

Нагиев позволил себе публично раскритиковать внешность Александра, назвав его слишком холеным и гладким, тем самым указав на то, что Олешко не располагает мужественными чертами лица. Александр не стал тянуть с ответом и на следующий же день разместил в своем микроблоге фотографию, на которой предстал перед подписчиками с короткой щетиной на лице. Тем самым он продемонстрировал всем тем, кто имеет схожую с Дмитрием точку зрения, что он может выглядеть совершенно иначе.

Многие пользователи социальных сетей тогда уже настроились на то, что на протяжении ближайших нескольких дней будут наблюдать за тем, как разгорается очередной скандал. Однако этого не произошло, так как Олешко сделал официальное заявление, в котором рассказал, что Нагиев сам рассказал ему эту шутку. Исходя из этого следует, что никакого скандала и громких выяснений отношений не будет.