Александр Семин отказывается комментировать свой развод с Эвелиной Бледанс

Александр Семин не желает идти на контакт с журналистами и рассказывать про свой развод с актрисой Эвелиной Бледанс. Сегодня в “Прямом эфире” с Андреем Малаховым Эвелина расскажет общественности всю правду о своей семейной жизни с Семиным. На съемках программы она удивила всех заявлением о том, что развелась с супругом еще год назад.

Сегодня в “Прямом эфире” с Андреем Малаховым появится актриса Эвелина Бледанс, которая специально придет в студию, чтобы рассказать о подробностях своего развода с Александром Семиным. Малахов уже выпустил анонс программы, где прозвучала настоящая “бомба” для поклонников Бледанс — оказывается, она уже год как в разводе. Оказалось, все это время она делала вид счастливого брака и выкладывала семейные фотографии для поклонников. На данный момент, как рассказала Эвелина, они активно делят нажитое имущество. Мирному течению этого спора не помогает даже то, что супруги заключили когда-то брачный контракт.

Александр Семин отказывается выходить на связь с журналистами и комментировать свое расставание с Бледанс. Некоторые фанаты актрисы предположили, что ему просто стыдно, так как он бросает жену с больным ребенком. У Семина и Бледанс есть маленький сын Семен, который родился с синдромом Дауна. К чести пары, они не стали отказываться от мальчика и сделали очень многое, чтобы он развивался как все остальные дети. Сейчас же, по признанию Бледанс на съемках, Семин намерен отсудить у нее все, что возможно, и не желает идти ей на уступки.