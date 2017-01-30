Александр Тиханович похороны: погребение артиста прошло на Московском кладбище

Сегодня известный белорусский певец Александр Тиханович был похоронен. Гражданская панихида прошла в государственной филармонии Минска.

Попрощаться с артистом пришли его поклонники, коллеги, знакомые, близкие люди. В храме Александра Невского, который находится на мемориальном Военном минском кладбище, прошла литургия, а после прошло отпевание мужчины. Что касается погребения, оно состоялось на Московском кладбище.

Ранее Игорь Козырицкий, который является другом Тихановича и редактором концертного зала «Россия», рассказал каким был певец: «В столице РФ все шокированы кончиной певца. Мы соболезнуем семье артиста и желаем Ядвиге сил, чтобы перенести эту тяжелую утрату. Много раз супруги приглашали меня в свой дом, я восхищаюсь ими, восхищаюсь их любовью, заботой, теплом и деликатностью в отношениях. Александр был прекрасным человеком, профессионалом, мягким и с добрым чувством юмора. Его смерть является тяжелой потерей для белорусского искусства».

Напомним, в 64 года бывший артист коллектива «Верасы» умер, в результате продолжительной болезни, с которой он боролся на протяжении 7 лет. У мужчины диагностировали аутоиммунное заболевание легких.