Александр Васильев пытался выяснить, является ли он отцом

Александр Васильев, ведущий программы “Модный приговор”, стал гостем другой программы на “Первом канале” – “На самом деле”, где попытался выяснить, есть у него наследник или нет.

В студии программы “На самом деле” историк моды впервые за долгие годы пообщался с Марией Пойднер. Около двадцати восьми лет назад они состояли в романтических отношениях. В те далекие годы они вместе планировали переезд из СССР во Францию, чтобы прожить там счастливую жизнь. Однако влюблённые расстались, из-за того что Мария влюбилась во французского журналиста, с которым потом и уехала во Францию. После того как бывшая возлюбленная Александра уехала из страны, выяснилось, что она родила ребенка. С тех пор Васильев подозревает, что во Франции растёт его наследник. Во время проверки на детекторе лжи Пойднер подтвердила, что после того как рассталась с Александром, она родила сына. Однако женщина стала увиливать от ответа на прямой вопрос от одного из полиграфологов. Её спросили, является ли этот ребенок сыном Васильева, но женщина только сказала, что когда-то была близка с Александром и его часть осталась в ней.

Ближе к концу съемок эксперты программы сошлись в общем мнении насчет услышанного от бывших возлюбленных. Они считают, что Мария и Александр не хотят рассказывать правду. Но специалисты обратили внимание гостей программы и зрителей на то, что вероятность отцовства Александра по-прежнему высока. Ведь ни Александр, ни Мария не помнят, когда в последний раз между ними была близость.