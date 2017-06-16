Александра Гозиас и ее возлюбленный Константин Иванов на днях официально оформили свои отношения, о чем рассказали своим поклонникам в «Инстаграме». Многие не верили в то, что пара сделает это, но все произошло. И по неподтвержденной информации, пара ждет ребенка.

Стало известно о том, что состоялась свадьба скандально известной участницы телевизионного проекта «Дом-2» — Александры Гозиас и ее возлюбленного Константина Иванова. Невеста была великолепна на празднике, платье она выбрала с длинным шлейфом, бантами и открытой спиной, что в сочетании идеально подчеркивало достоинства фигуры невесты. Жених был одет в классический черный костюм. На празднике было много друзей и родственников, в том числе и тех, кто был на проекте «Дом-2».

Перед тем, как состоялось торжество и все увидели прекрасную невесту, сама Александра опубликовала в «Инстаграме» селфи, на котором она была изображена в платье, с прической и уже сделанным макияжем. Все отметили идеальный внешний вид звезды и пожелали молодоженам счастья, долголетия, всего наилучшего.

Следует отметить, что поклонники телевизионного шоу не верили, что пара доведет дело доконца и свадьба состоится. Все это было связано с тем, что пара постоянно ссорилась на проекте, даже дралась. Гозиас неоднократно заявляла о том, что парень на нее поднимал руку. Но для того, чтобы не разрушать свои отношения, пара решила уйти с проекта, дабы не ругаться на глазах миллионов. И судя по всему, это очень помогло паре, они наладили свои отношения и официально их оформили.

Некоторые друзья пары даже проболтались о том, что влюбленные находятся в ожидании малыша. Но животика у звездной мамы пока не видно. Все находятся в ожидании, правдива ли данная информация или нет.