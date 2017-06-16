Александра Гозиас и ее возлюбленный Константин Иванов на днях официально оформили свои отношения, о чем рассказали своим поклонникам в «Инстаграме». Многие не верили в то, что пара сделает это, но все произошло. И по неподтвержденной информации, пара ждет ребенка.
Стало известно о том, что состоялась свадьба скандально известной участницы телевизионного проекта «Дом-2» — Александры Гозиас и ее возлюбленного Константина Иванова. Невеста была великолепна на празднике, платье она выбрала с длинным шлейфом, бантами и открытой спиной, что в сочетании идеально подчеркивало достоинства фигуры невесты. Жених был одет в классический черный костюм. На празднике было много друзей и родственников, в том числе и тех, кто был на проекте «Дом-2».
Перед тем, как состоялось торжество и все увидели прекрасную невесту, сама Александра опубликовала в «Инстаграме» селфи, на котором она была изображена в платье, с прической и уже сделанным макияжем. Все отметили идеальный внешний вид звезды и пожелали молодоженам счастья, долголетия, всего наилучшего.
-Для нас это был позитивный, крутой и не простой день. Который мы будем вспоминать! Более подробно по хештегу #weddingGoziasIvanov Отдельное спасибо команде , которая работала с нами и сотворила чудо Место проведения: 🌿Барвиха @barvikhaluxuryvillage ✍🏻🔥Организатор @prokhorova.m ✍🏻Координатор проекта: @victoriarylina ✍🏻Менеджер проекта: @voronkova_ekaterina . 📷📽Команда photo & video Видеограф @maks_amv Фото: 📷Фотограф & арт-директор Perec Studio @prokhorova.m 📷 Свадебный фотограф @olesya_lapaeva 📷 Свадебный фотограф @alena.gorshkova 🌟Креативная команда по работе по образу и декору: 🌿Декоратор флорист @nord_decor 👄Визажист стилист @maria_make_up_art 👗Lux clothes & Accessories : @prostyle_dress 🚗Retrocar: @retrogarag 🎤Ведущий: @anatoly_kobets 🍰кондитер: @matyakbakery ☘Декор элементы @v_dekore 💍Кольца @art.of.glow
Следует отметить, что поклонники телевизионного шоу не верили, что пара доведет дело доконца и свадьба состоится. Все это было связано с тем, что пара постоянно ссорилась на проекте, даже дралась. Гозиас неоднократно заявляла о том, что парень на нее поднимал руку. Но для того, чтобы не разрушать свои отношения, пара решила уйти с проекта, дабы не ругаться на глазах миллионов. И судя по всему, это очень помогло паре, они наладили свои отношения и официально их оформили.
Некоторые друзья пары даже проболтались о том, что влюбленные находятся в ожидании малыша. Но животика у звездной мамы пока не видно. Все находятся в ожидании, правдива ли данная информация или нет.