Александра Куцевол опровергла слухи о том, что у Олега Яковлева был СПИД

Александра Куцевол опровергла распространившиеся в Интернете слухи о том, что ее гражданский муж, бывший солист группы “Иванушки”, был болен СПИДом. Женщина заявила, как только придет в себя после похорон, она намерена подать в суд на все издания, распространяющие эту клевету.

После недавней кончины Олега Яковлева, экс-участника группы “Иванушки”, средства массовой информации распространили сообщения о том, что он якобы был болен СПИДом, который и спровоцировал у него цирроз печени, воспаление легких и, как итог — остановку сердца. С такими заявлениями решила активно бороться гражданская супруга покойного — Александра Куцевол.

По ее словам, она намерена подать в суд на все издания, занимающиеся тиражированием клеветы, так как у Яковлева никогда СПИДа не было. Борьбой с распространителями ложной информации Куцевол займется сразу же, как только придет в себя после похорон супруга. Александра рассказала, что читала даже новости о том, что она покончила с собой, не выдержав боли от смерти мужа.

Напомним, по словам Александры, Олег Яковлев скончался из-за тяжелой формы двусторонней пневмонии, вызвавшей отек легких, а затем и остановку сердца. Болезнь развивалась быстро, когда у Яковлева появились первые симптомы, никто не обратил на это особого внимания, в том числе и он сам. В больницу Олег попал после сильного ухудшения самочувствия, где его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день он умер не приходя в сознание. Проблемы с печенью у него действительно были, но был ли это цирроз — Куцевол не пояснила.