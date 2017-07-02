Александра Куцевол рассказала, что перед кончиной Олег Яковлев успел записать песню, которая получила название «Не плачь». По плану певца, к композиции должны были также снять клип. По словам гражданской супруги артиста, это его прощальная песня.

На днях мир шоу-бизнеса был шокирован кончиной Олега Яковлева. Так, 28 июня он был экстренно госпитализирован в московскую клинику, где врачи сообщили о серьезном недуге – двухстороннее воспаление легких. Российского артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а на утро следующего дня его сердце прекратило биться. Траурная церемония по певцу состоялась в прошедшую субботу, он был похоронен на Троекуровском кладбище.

Его гражданская супруга рассказала, что перед своей кончиной Яковлев успел записать новую композицию, получившую название «Не плачь». На эту песню, по словам Александры Куцевол, он планировал также снять клип. Возлюбленная знаменитого исполнителя называет эту песню прощальной. Она также добавила, что в память об Олеге осуществит задуманное, что не успел сделать при жизни сам артист. Помимо этого, 47-летний певец планировал попробовать себя в роли режиссера мультика. Он шел к этой цели и уже провел беседу с Александром Коттом, во время которой они обсудили концепцию, идею.

Напомним, пара познакомилась в Питере, когда Куцевол являлась студенткой факультета журналистики. Последние 5 лет они совместно жили, из них три года женщина выполняла функции пиар-директора исполнителя.