Александра Яковлева, шестидесятилетняя актриса, секс-символ СССР, пришла на Московский международный кинофестиваль с тридцатилетним Денисом Бондаренко. По ее словам, свой день рождения она тоже отпраздновала в его компании. Яковлева считает Бондаренко “очень крутым” и сама предложила ему попробовать свои силы в кинематографе.

На прошедшем 39-ом Московском международном кинофестивале актриса Александра Яковлева появилась в компании молодого человека. Как выяснилось, бойфренда шестидесятилетней женщины зовут Денис Бондаренко, ему тридцать лет, и он начинающий актер. Яковлева не скрывала своего счастья. Она призналась журналистам, что свой юбилей она тоже отметила в его компании.

С высоким и видным блондином Александра встретилась в интернете, где между ними завязалась переписка. Теперь актриса хочет, чтобы ее протеже начал карьеру в кино. По ее словам, он “очень крутой”, намного “круче” чем сам Даниил Козловский. Насколько между ними все серьезно, покажет только время.

Напомним, что знаменитая советская актриса, секс-символ СССР, была замужем три раза. От этих браков у нее есть двое детей и четверо внуков. Последний муж Яковлевой, эстонец Калью Аасмяэ, расстался с нею уже давно. По признанию Александры, этот развод она долго пыталась скрывать от общественности, так как не любит жалости по отношению к себе. В передачах со своим участием, она всегда рассказывала, что у нее крепкая семья. С самим Калью, у которого уже другая семья в Эстонии, она осталась в дружеских отношениях.