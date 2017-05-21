Блогер Алексей Макеев был избит жителями одного из мексиканских городов. В российском консульстве подтвердили жестокое избиение россиянина, по причине его неадекватного поведения. Сейчас блогер из РФ находится в местной больнице.

На днях стало известно об избиении Алексея Макеева. Это произошло в мексиканском городе Канкун, около дома, где сейчас проживает блогер. В результате полученных тяжелых ранений, его госпитализировали в местную больницу. Причиной нападения на россиянина стало его неадекватное поведение. Сообщается, что Макеев, проживающий сейчас в Мексике, оскорблял мексиканцев, совершал нападение на прохожих, среди его жертв были женщины и дети. Часто он публиковал у себя в блоге экстремистские ролики.

В дипломатическом ведомстве России рассказали, что за подобное поведение россиянин ранее был задержан в РФ. Четыре года назад ему принудительно назначили лечение в психиатрическом медицинском учреждении. Тогда житель России стал известен своим террором горожан подмосковной Электростали. Необходимо отметить, что во время нападения на Макеева, блогер также ранил одного из нападавших. 42-летний Карлос Эдуардо был ранен ножом. Местные СМИ утверждают, что именно после нанесения блогером ножевого ранения, мексиканцы набросились на него и стали избивать ногами и подручными предметами. Россиянину не раз угрожали и требовали прекратить недопустимое отношение к жителям Мексики.