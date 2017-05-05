Алексей Навальный, по совету лечащего офтальмолога, принял решение оправиться для лечения зрения за границу. Но представитель ФСИН запретил ему покидать пределы РФ ввиду вынесения политику условного приговора по делу «Ив Роше». Мосгорсуд и адвокат Навального объяснили, что приговор вовсе не мешает ему осуществить задуманное.

По сообщению РИА Новости, вчера, 4 мая, оппозиционер Алексей Навальный получил загранпаспорт для вылета в зарубежную офтальмологическую клинику. Такое решение он принял после совета со своим лечащим офтальмологом, по мнению которого, обожженный зеленкой глаз Навального нуждается в более качественной медицинской помощи.

Но ситуация осложнялась тем, что Московским городским судом Навальному был вынесен приговор по делу о хищении более двадцати шести миллионов рублей у компании “Ив Роше”. Приговор был условным. На его основании Инспектор ФСИН вынесла предупреждение политику о невозможности для него поездок за границу.

Оппозиционер обратился за разъяснениями в пресс-службу Мосгорсуда и к своему адвокату Вадиму Кобзеву. Представитель суда пояснил ему, что в его приговоре есть следующие взаимоисключающие пункты: не менять своего места жительства, своевременно предупреждать правоохранительные органы при смене места жительства и не реже 2-х раз в месяц приходить на регистрацию. Мосгорсуд не видит здесь запрета совершить заграничную поездку для лечения.

Адвокат Навального прокомментировал эти положения приговора аналогично. По его словам, они скопированы из закона, регулирующего порядок въезда и выезда в/из России. Что касается свободы передвижения условно осужденных, формулировки этого закона не императивные, они говорят лишь о возможности такого запрета.